Лещенко возглавил Антикоррупционный комитет Укрзализныци

Комитет будет наблюдать за тем, какие усилия прилагает компания для обучения руководства и работников этическому поведению при ведении деятельности и для усиления борьбы с коррупцией
Экс-народный депутат Сергей Лещенко возглавил Комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции в Укрзализныце. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Решение о создании комитета Наблюдательный Совет компании принял 23 января. Членами комитета также стали Адомас Аудицкас (президент и соучредитель Украинской академии корпоративного управления, член Набсовета УЗ) и Андерс Ослунд (шведский экономист и дипломат, член Набсовета УЗ.
Комитет будет наблюдать за тем, какие усилия прилагает компания для обучения руководства и работников этическому поведению при ведении деятельности и для усиления борьбы с коррупцией.
Напомним, 7 декабря Лещенко ввели в наблюдательный совет Укрзализныци.