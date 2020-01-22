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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Лещенко возглавил Антикоррупционный комитет Укрзализныци

Категория: Новости / Политика

Лещенко возглавил Антикоррупционный комитет Укрзализныци

Комитет будет наблюдать за тем, какие усилия прилагает компания для обучения руководства и работников этическому поведению при ведении деятельности и для усиления борьбы с коррупцией
Экс-народный депутат Сергей Лещенко возглавил Комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции в Укрзализныце. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Решение о создании комитета Наблюдательный Совет компании принял 23 января. Членами комитета также стали Адомас Аудицкас (президент и соучредитель Украинской академии корпоративного управления, член Набсовета УЗ) и Андерс Ослунд (шведский экономист и дипломат, член Набсовета УЗ.
Комитет будет наблюдать за тем, какие усилия прилагает компания для обучения руководства и работников этическому поведению при ведении деятельности и для усиления борьбы с коррупцией.

"С созданием этого специализированного комитета, который в своем роде является первым среди государственных предприятий, мы подчеркиваем, что противодействие коррупции и комплаенс являются первоочередными заданиями для Наблюдательного Совета Укрзализныци",
 – заявил глава Наблюдательного Совета УЗ Щевки Аджунер.
Напомним, 7 декабря Лещенко ввели в наблюдательный совет Укрзализныци.


Источник: ФОКУС



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