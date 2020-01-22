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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Туроператор вернет украинцев с острова Хайнань, полеты в Китай на время прекратят

Категория: Новости

Туроператор вернет украинцев с острова Хайнань, полеты в Китай на время прекратят

Украинский туроператор Join UP! вернет туристов с китайского острова Хайнань из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Join UP! возвращает своих туристов из Хайнаня. Все наши граждане вернутся домой рейсами 29 января и 1 февраля… Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения на данный момент не расценивает эту вспышку как чрезвычайную ситуацию мирового масштаба, а Министерство здравоохранения Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать сообщения между странами, мы приняли решение приостановить полетную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта. Безопасность наших туристов имеет для нас наивысший приоритет",
 - сказано в сообщении туроператора.
Туристам, которые приобрели туры, предложили вернуть деньги или выбрать альтернативный вариант для путешествия - Шри-Ланку, Египет и другие направления. Решение туроператора означает, что авиакомпания SkyUp, принадлежащая тем же собственникам, что и Join UP!, прекратит полеты в Китай.
SkyUp летал из Киева в Санью на острове Хайнань. 26 января рейс стал первым, который проверили из-за коронавируса по прилету в "Борисполь". 150 пассажирам измерили температуру с помощью инфракрасного термометра.
Туристический оператор Join UP! и авиакомпания SkyUp принадлежит супругам Юрию и Татьяне Альба. Сын Александр является совладельцем. Авиакомпания МАУ летает из Киева в Пекин. В Санью авиакомпания летала в летний сезон.
В международном аэропорту "Борисполь" еще не было пассажиров с признаками заражения коронавирусной инфекцией 2019-nCoV, сообщил днем 27 января "Интерфакс-Украина" спикер пограничной службы Андрей Демченко. Он отметил, что прямые рейсы из Китая в Украину проходят исключительно через столичный аэропорт.


Источник: КП в Украине



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