В России мужчина сменил пол и скрывался от уплаты алиментов и правоохранителей

В России судебный пристав нашел мужчину из Курской области, который длительное время скрывался от уплаты алиментов и сменил пол. Об этом сообщает пресс-центр управления Федеральной службы судебных приставов по Курской области.



"Житель Курской области, который задолжал почти 800 тыс. рублей на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, в отдел судебных приставов по повесткам не явился, по месту регистрации не проживал, алименты не перечислял",

- говорится в сообщении.В связи с вышеуказанными обстоятельствами судебный пристав-исполнитель вынес постановление о розыске должника. Появились данные о его нахождении в Московской области.Вскоре правоохранители установили место проживания должника. Однако по указанному адресу проживал не сам разыскиваемый, а его родственница.При дальнейшем расследовании выяснилось, что родственница и является самим должником. Мужчина сменил пол и документы и продолжил скрываться от алиментов. Он получил предупреждение об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов и предоставил объяснения касательно причин накопления долга.