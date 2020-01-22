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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В России мужчина сменил пол и скрывался от уплаты алиментов и правоохранителей

Категория: Новости / Происшествия

В России мужчина сменил пол и скрывался от уплаты алиментов и правоохранителей

В России судебный пристав нашел мужчину из Курской области, который длительное время скрывался от уплаты алиментов и сменил пол. Об этом сообщает пресс-центр управления Федеральной службы судебных приставов по Курской области.

"Житель Курской области, который задолжал почти 800 тыс. рублей на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, в отдел судебных приставов по повесткам не явился, по месту регистрации не проживал, алименты не перечислял",
 - говорится в сообщении.
В связи с вышеуказанными обстоятельствами судебный пристав-исполнитель вынес постановление о розыске должника. Появились данные о его нахождении в Московской области.
Вскоре правоохранители установили место проживания должника. Однако по указанному адресу проживал не сам разыскиваемый, а его родственница.
При дальнейшем расследовании выяснилось, что родственница и является самим должником. Мужчина сменил пол и документы и продолжил скрываться от алиментов. Он получил предупреждение об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов и предоставил объяснения касательно причин накопления долга.


Источник: 112



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