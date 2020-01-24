Польша поддержит восстановление территориальной целостности Украины

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина может всегда рассчитывать на поддержку Польши в вопросе возврата территориальной целостности. Об этом он сообщил во время совместного заявления с президентом Украины Владимиром Зеленским, которое транслировала пресс-служба Офиса президента в Facebook.



«Мы разговаривали о ситуации в Украине, об отношениях с Россией, о Донбассе и Крыме. Для Польши вопрос однозначен - мы требуем возвращения преимущества международного права и не нарушать нормы этого права. Возврат полной территориальной целостности Украины - это наша однозначная позиция и Украины всегда может рассчитывать на нас. Я спрашивал господина президента о нормандском формате. Я рад, что происходит обмен пленными. Для обычных людей, для общества это очень важно. Я полностью поддерживаю вашу позицию и способ вашего поведения»,

«Отныне в наших отношениях мы акцентируем на том, что нас объединяет. Например, Варшавская битва, столетие которой мы отмечаем в августе. В целом в этом году мы планируем провести ряд совместных мероприятий. Верю, что одним из таких станет визит господина президента Дуды в Украину»,

- заявил Дуда.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на визит президента Польши Анджея Дуды в Украину в этом году.- отметил Зеленский.Напомним, что в рамках рабочего визита в Польшу, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в ужине по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.