 
Информация к новости
  • Просмотров: 94
  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Со вторника одесские школы закроют на карантин на две недели

Категория: Новости / Наука и образование

Со вторника одесские школы закроют на карантин на две недели

Двухнедельный карантин в одесских школах начнется со вторника, 28 января. Такое решение приняли чиновники на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности Одесского горсовета.
Школьников отправят на внеплановые каникулы в связи с превышением в городе эпидпорога по количеству заболевших ОРВИ и гриппом. Указывается, что данное решение – превентивная мера, чтобы не допустить распространения заболеваний.
Как стало известно ранее, уровень заболеваемости гриппом выше эпидпорога на 7,6%. За последнюю неделю количество заболевших увеличилось на 28%, причем 74% из них – дети.
Отметим, что по данным Министерства здравоохранения, в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания новым китайским коронавирусом 2019-2020.


Источник: УСИ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать