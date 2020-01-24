Со вторника одесские школы закроют на карантин на две недели

Двухнедельный карантин в одесских школах начнется со вторника, 28 января. Такое решение приняли чиновники на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности Одесского горсовета.

Школьников отправят на внеплановые каникулы в связи с превышением в городе эпидпорога по количеству заболевших ОРВИ и гриппом. Указывается, что данное решение – превентивная мера, чтобы не допустить распространения заболеваний.

Как стало известно ранее, уровень заболеваемости гриппом выше эпидпорога на 7,6%. За последнюю неделю количество заболевших увеличилось на 28%, причем 74% из них – дети.

Отметим, что по данным Министерства здравоохранения, в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания новым китайским коронавирусом 2019-2020.