Сегодня из бесплатного доступа исчезнут 23 украинских телеканала

28 января 2020 года четыре украинских медиахолдинга - StarLightMedia, "1+1 media", "Медиа Группа Украина" и Inter Media Group - закодируют спутниковый сигнал своих телеканалов. С этого дня 23 наиболее рейтинговых канала Украины прекращают вещание в свободном доступе.

Украинский зритель теперь будет платить за возможность просмотра со "спутниковой тарелки" таких телеканалов украинских медиахолдингов, как:



-1+1 Media: 1+1, 2+2, ТЕТ, УНИАН ТВ, ПлюсПлюс, Бигуди;

-"Медиа Группа Украина": "Украина", НЛО ТV, Индиго TV;

-StarLightMedia: СТБ, Новый канал, ICTV, М1, М2, ОЦЕ TV;

-Inter Media Group: Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм.

В открытом доступе останутся около 40 украинских телеканалов (региональные, нишевые). К ним относятся государственные каналы "Рада" и "Культура", информационные "112 Украина", "Прямой", "5 канал", "Эспрессо ТВ", общественный вещатель "Первый национальный" (UA:Первый) и другие.

Ранее называлась дата 20 января, но ее сдвинули на неделю по причине того, что якобы многие украинцы заблаговременно не позаботились о приобретении тюнеров, чем вызвали ажиотаж на покупку приемников и создали очереди на подключение абонентов к официальным спутниковым операторам.

Что нужно знать о кодировке

Если человек не является абонентом спутникового телевидения, кодирование на него не повлияет: он и дальше сможет смотреть свои любимые каналы через свой тип вещания (интернет-телевидение, кабельное, Т2).

Ничего не изменится и для абонентов платного спутника (для тех, кто является абонентом одного из двух спутниковых операторов и платит ежемесячную стоимость по выбранному тарифу).

Но если человек является абонентом открытого, то есть бесплатного, спутника и хотите и дальше смотреть "тарелку", ему необходимо сделать несколько простых шагов для того, чтобы не остаться без доступа к телепрограммам, которые транслируют ICTV, "Украина", СТБ, Новый канал, "1+1", "2+2", "Интер" и другие популярные каналы.