 
Информация к новости
  • Просмотров: 90
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Из-за Brexit Лондон потерял статус финансового центра мира

Категория: Новости / Экономика и финансы

Из-за Brexit Лондон потерял статус финансового центра мира

Лондон потерял статус главного финансового центра мира. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании Duff&Phelps Global Regulatory Outlook. Так, согласно опросу, большинство представителей финансового сектора (56%) сказали, что главный финансовый центр переместился в Нью-Йорк.
Доля тех, кто считает, что Лондон по-прежнему является финансовой столицей мира упала на 20 процентных пунктов и составила 36%. Всего 22% респондентов считают, что Лондон сохранит этот статус в течении ближайших пяти лет.
Основной причиной этого исследователи называют Brexit и связанную с ним неопределенность, которая преследовала Великобританию на протяжении трех лет, с момента проведения референдума.

"Сложно не поверить в то, что три года неопределенности с момента проведения голосования по вопросу Brexit способствовали падению Лондона",
  – сказала представитель консалтинговой компании Duff & Phelps Моника Мелис.
Аналитики также прогнозируют, что лидерство Нью-Йорка в финансовой сфере будет недолгим и вскоре перейдет к мегаполисам Азии  – Гонконгу, Шанхаю и Сингапуру. В исследовании приняли участие 240 топ-менеджеров из сферы управления активами и финансами.


Источник: ФОКУС



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать