Водитель высадил волонтершу и участницу АТО из-за российского сериала

Участвовавшая в АТО парамедик Ярына Черногуз и волонтерша Анастасия устроили скандал в автобусе, ехавшем из Луцка в Киев. Женщин возмутило, что в салоне идет российский сериал. После долгих пререканий с водителем и пассажирами женщин высадили. Об этом Черногуз написала в своем Facebook.
По словам автора поста, она попросила водителя выключить сериал, поскольку недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля едет туда снова, и ей "противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов". Водитель отказался выполнить просьбу и посоветовал узнать мнение большинства людей по поводу сериала.
Черногуз попросила подписчиков перепостить запись и найти личные данные водителя, "чтобы он нашел причитающуюся ему славу за свой поступок".
А у компании-перевозчика потребовала возврата денег за билет и объяснений, почему на ее рейсах "работают водители, которые позволяют себе так унижать клиентов и не уважать их права". Позже "госпитальерка" написала новый пост, в котором сообщила, что обидевшего ее водителя в Киеве ожидает "теплый прием".