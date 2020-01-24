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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Водитель высадил волонтершу и участницу АТО из-за российского сериала

Категория: Новости / Происшествия

Водитель высадил волонтершу и участницу АТО из-за российского сериала

Участвовавшая в АТО парамедик Ярына Черногуз и волонтерша Анастасия устроили скандал в автобусе, ехавшем из Луцка в Киев. Женщин возмутило, что в салоне идет российский сериал. После долгих пререканий с водителем и пассажирами женщин высадили. Об этом Черногуз написала в своем Facebook.
По словам автора поста, она попросила водителя выключить сериал, поскольку недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля едет туда снова, и ей "противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов". Водитель отказался выполнить просьбу и посоветовал узнать мнение большинства людей по поводу сериала.

"На нас начала бросаться какая-то женщина, которая ехала назад из Италии, и ей безразлично, на каком языке, и мы убийцы, ездим на войну, она нас туда не посылала. Остальные в автобусе просто промолчали. Упоминание, что я возвращаюсь с похорон своего парня-бойца, погибшего, защищая их возможность свободно передвигаться неоккупированными дорогами Украины, встретили молчанием с виноватыми глазами",
 - описала картину госпитальерка (как она себя называет) Черногуз.
Черногуз попросила подписчиков перепостить запись и найти личные данные водителя, "чтобы он нашел причитающуюся ему славу за свой поступок".
А у компании-перевозчика потребовала возврата денег за билет и объяснений, почему на ее рейсах "работают водители, которые позволяют себе так унижать клиентов и не уважать их права". Позже "госпитальерка" написала новый пост, в котором сообщила, что обидевшего ее водителя в Киеве ожидает "теплый прием".


Источник: Корреспондент



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