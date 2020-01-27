Зеленский признал вину СССР во Второй мировой войне и Холокосте

Президент Украины Владимир Зеленский признал вину тоталитарного советского режима в развязывании Второй мировой войны и Холокосте. Об этом шла речь во совместного заявления президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды после их двусторонней встречи.

Во время своей пятиминутной речи Зеленский упомянул о “преступном сговоре тоталитарных режимов” — советского и нацистского, которые привели к началу Второй мировой войны.



“Польша и польский народ первыми почувствовали на себе преступный сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста”,

“Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездеятельность. Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий”,

— сказал Зеленский.Далее украинский лидер призвал страны вместе противостоять агрессии, чтобы предотвратить трагические события в будущем.— добавил он.Стоит отметить, что заявление Зеленского вызвало волну негодования в средствах массовой информации России и среди российских политиков.