В Одессе женщина устроила акт самосожжения на улице

27 января, в центре города женщина подожгла себя на улице. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы ЧП. Отмечается, что это произошло вечером 27 января в Приморском районе города, возле дома №21 по улице Ольгиевской.

По словам свидетелей, женщина кричала, что устала жить и хочет покончить с собой. Затем подожгла себя и "буквально превратилась в живой факел". Пламя удалось загасить выбежавшим на улицу жильцам, которые услышали крики.

Люди вызвали скорую помощь, которой и передали пострадавшую. В региональном главке Нацполиции случившееся пока не комментируют.