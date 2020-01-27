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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одессе женщина устроила акт самосожжения на улице

Категория: Новости / Происшествия

В Одессе женщина устроила акт самосожжения на улице

27 января, в центре города женщина подожгла себя на улице. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы ЧП. Отмечается, что это произошло вечером 27 января в Приморском районе города, возле дома №21 по улице Ольгиевской.  
По словам свидетелей, женщина кричала, что устала жить и хочет покончить с собой. Затем подожгла себя и "буквально превратилась в живой факел". Пламя удалось загасить выбежавшим на улицу жильцам, которые услышали крики.  
Люди вызвали скорую помощь, которой и передали пострадавшую. В региональном главке Нацполиции случившееся пока не комментируют.


Источник: ЛЕНТА



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