Агент полиции дважды заплатил за оральный секс, чтобы разоблачить бордель

Полицейский получал услуги орального секса в киевском стриптиз-клубе "Аэро" в Киеве, чтобы разоблачить незаконное предоставление секс-услуг. Об этом сообщает "Судебный репортер".

18 сентября 2019 в 0:10 агент правоохранительных органов зашел в стриптиз-клуб "Аэро" на 2-м этаже гостиницы "Салют", в Киеве по улице Мазепы, 11-Б. Он заплатил танцовщице 1000 гривен за приватный танец и 5000 за услуги орального секса.

Девушки оставляли заработанные деньги в коробке в гримерке. В конце суток половину из них забирал кто-то из руководства, а остальные деньги распределяли между девушками. На следующий день правоохранитель получил услуги орального секса еще раз.

В решении суда говорится, что администратор постоянно заходила в гримерку и общалась с девушками-танцовщицами. После этого одна из девушек вышла из гримерки и подошла к агенту и предложила приватный танец стоимостью 1000 грн.



"В ходе получения услуги "приватный танец" агент спросил у одной из девушек, предоставляет ли последняя услуги интимного характера в комнате для приватных танцев в стриптиз клубе "Аэро", на что девушка-танцовщица ответила, что да, и это стоит 6000 гривен. Сторговавшись на 5000 гривен, агент получил услугу сексуального характера в виде орального секса в помещении комнаты для приватных танцев",

– сказано в решении суда.Обвиняемая является владельцем и директором ООО "Группа центр", которая ведет деятельность в гостинице "Салют", а именно в стриптиз-клубе "Аэро", где девушки-танцовщицы также оказывают услуги сексуального характера за денежное вознаграждение.Девушки-танцовщицы оставляли деньги в коробку в гримерке и записывали количество средств. В конце смены директор или другой администратор забирал 50% от средств, полученных девушкой за танцы, чаевые и за предоставление услуг сексуального характера, распределяли между девушками, а остальные 50% дохода забирала хозяйка заведения, часть из которых выделялась на зарплаты персонала предприятия, кроме того средства передавались лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.Женщине инкриминировали ч.2 ст.303 УК – вовлечение в занятие проституцией нескольких человек. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет. Обвиняемая признала вину и заключила соглашение с прокурором. Ей назначили 4 года лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.