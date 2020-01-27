Коронавирус у студента во Львове не подтвердили

Львовянина, который учится в Китае, пока госпитализировали в областную инфекционную клиническую больницу, врачи не подтверждают случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко.

По ее словам, студент, обучающийся в Китае приехал во Львов с насморком, но как сознательный человек он сразу обратился к врачам.



"Место, где он был в Китае, очень далеко от города Ухань, где бушует коронавирус, но поскольку у него есть насморк и незначительное покашливание, его госпитализировали. Сейчас он в отдельном боксе и за ним наблюдают врачи, но у него не было повышения температуры тела",

"У него нет подозрения на коронавирус",

- отметила Тимко.Она напомнила, что все случаи коронавируса, о которых сообщают, протекают с повышением температуры тела.- подчеркнула Тимко, добавив, что у студента диагностировали острое респираторное заболевание.