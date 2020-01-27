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Известный французский писатель и философ посетил Донбасс

Категория: Новости / История и общество

Известный французский писатель и философ посетил Донбасс

Французский писатель и философ Бернар-Анри Леви посетил территорию вблизи линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сегодня, 28 января.
Отмечается, что Леви известный в нашей стране и во всем мире своей активной позицией по отстаиванию необходимости помогать Украине в борьбе за ее право на свободу и независимость.
Как стало известно, соучредитель Агентства модернизации Украины Бернар-Анри Леви ознакомился с порядком функционирования контрольных пунктов въезда-выезда и позитивно отметил уровень обеспечения гражданам быстрого и комфортного пересечения линии разграничения.

«Главное ваше оружие – то, что вы показываете как это: проживать там и проживать здесь»,
 - обратился к пограничникам писатель.
Вместе с этим, он также заявил, что военнослужащие Госпогранслужбы из состава Объединенных сил, в первую очередь, беспокоятся о жизни и здоровье гражданских лиц и, несмотря на провокационные действия, делают все для того, чтобы граждане не попали под вражеский обстрел.


Источник: АиФ



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