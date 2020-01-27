В Одессе презентовали мобильное приложение и аудиогиды для путешественников

В Одесской области разработали мобильное приложение для туристов Odessa Region Guide и аудиогиды по трем регионам области. Новые сервисы презентовали на заседании туристического совета при облгосадминистрации.

Как рассказал начальник областного управления туризма, рекреации и курортов Александр Шека, с помощью приложения Odessa Region Guide турист, решивший посетить Одесскую область, сможет узнать, "где поесть, где разместиться и что посмотреть". Кроме того, интерактивная карта позволит самостоятельно выстроить маршрут путешествия по области.

Приложение скоро можно будет скачать в App Store и Google Play, уже сейчас – на сайте regionguide.od.ua. Впрочем, приложение еще полностью не наполнено. По словам Александра Шеки, на протяжении нескольких недель в фокусных группах будут обсуждать, какие локации занести в приложение и как улучшить его функционал.

Кроме того, отметил начальник управления, предприниматели смогут самостоятельно размещать в приложении сведения о своих объектах.

Вместе с приложением Odessa Region Guide на туристическом совете презентовали аудиогиды по трем туристическим субрегионам Одесской области: Дунайскому, Белгород-Днестровскому и Нижнеднестровскому.



С 2017 года мы начали подготовку к написанию программ развития туристических субрегионов для того, чтобы определить особенности конкретного региона и максимально уделять внимание развитию тех "фишек", которые есть на данной территории,

– рассказал Александр Шека.Аудиогиды доступны на украинском, русском и английском языках. В этом году туристический совет планирует создать аудиогиды для следующих трех субрегионов области.Напомним, работа над мобильным приложением для туристов, желающих посетить Одесскую область, началась еще в конце 2018 года. На его разработку областные власти выделили почти 180 тыс. грн.