Короткая юбка Кейт Миддлтон взметнулась на ветру

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая накануне вместе с мужем присутствовала на церемонии памяти жертв Холокоста в Вестминстере, 28 января посетила детскую больницу в Лондоне.

38-летняя супруга принца Уильяма выбрала элегантный твидовый костюм от Dolce & Gabbana, в котором ранее уже появлялась на публике. Однако не учла погодные условия и едва не допустила конфуз. На выходе из машины короткая юбка герцогини взметнулась вверх под порывом ветра — так что Кейт пришлось придержать ее руками. Наряд Миддлтон завершали черные туфли Gianvito Rossi и серьги Mappin & Webb.