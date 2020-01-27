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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Короткая юбка Кейт Миддлтон взметнулась на ветру

Категория: Новости

Короткая юбка Кейт Миддлтон взметнулась на ветру

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая накануне вместе с мужем присутствовала на церемонии памяти жертв Холокоста в Вестминстере, 28 января посетила детскую больницу в Лондоне.
38-летняя супруга принца Уильяма выбрала элегантный твидовый костюм от Dolce & Gabbana, в котором ранее уже появлялась на публике. Однако не учла погодные условия и едва не допустила конфуз. На выходе из машины короткая юбка герцогини взметнулась вверх под порывом ветра — так что Кейт пришлось придержать ее руками. Наряд Миддлтон завершали черные туфли Gianvito Rossi и серьги Mappin & Webb.

 


Источник: ФАКТЫ



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