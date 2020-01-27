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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Номинанты на "Оскар-2020" предстали на традиционном общем фото

Категория: Новости / Культура и искусство

Номинанты на "Оскар-2020" предстали на традиционном общем фото

В Лос-Анджелесе в отеле Beverly Hilton состоялся ежегодный торжественный ланч оскаровских номинантов. Прием организовала Американская академия кинематографических искусств и наук.
Актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры и композиторы собираются в неформальной обстановке, чтобы пообщаться с коллегами и друзьями. Во время мероприятия претенденты на главную кинонаграду делают традиционный общий портрет.
В этом году ланч посетили Квентин Тарантино, Грета Гервиг, Сэм Мендес, Флоренс Пью, Леонардо Ди Каприо, Шарлиз Терон, Пон Джун-хо и другие претенденты на "Оскар-2020".
Встречу начали с минуты молчания в память о погибшем Коби Брайанте. Брайант известен не только своими спортивными достижениями, но и тем, что он получил "Оскар" за лучший анимационный фильм "Дорогой баскетбол", снятый по его сценарию.
Напомним, ранее были объявлены все номинанты на премию "Оскар-2020". В этом году церемония вручения, где объявят победителей, пройдет 9 февраля и снова останется без ведущего.


Источник: 112



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