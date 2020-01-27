В Кривом Роге мужчина нашел в магазине 10 тысяч долларов и вернул их хозяину

В Кривом Роге мужчина нашел в магазине пакет с 10 тысячами долларов. И не успокоился, пока деньги не вернулись их владельцу.

Игорь Ефремов заметил небольшой пакет у камер хранения, где оставляют вещи перед тем, как зайти в магазин. Говорит - сразу обратил внимание на банковскую печать. Развернув, обнаружил солидную пачку долларов.

Уточнив у охранника, не было ли в магазине инкассации, которая могла случайно выронить деньги, и услышав отрицательный ответ, Игорь оставил ему свой телефон для связи и отправился домой.

Через 10 минут хозяин пакета прибежал в магазин. Выяснилось, что он нес деньги в банк, и по дороге решил зайти купить шоколадку. И чуть не расплатился за нее всеми своими сбережениями, если бы судьба распорядилась по-другому. Но Игорь оказался честным человеком и, убедившись, что деньги действительно принадлежат "растеряше", вернул пакет. По его словам, оставить их себе не думал, понимая, что испытывает потерявший их человек.





