За год госдолг Украины вырос на $6 млрд

В Министерстве финансов отчитались, что за 2019 год государственный долг Украины вырос на 6,05 млрд долларов. Об этом говорится в отчетах, опубликованных на официальном сайте министерства.

Уточняется, что за декабрь 2019 года долг вырос на 1,54 млрд долларов по сравнению с ноябрем. При этом отмечается, что из-за укрепления украинской гривны в целом государственный долг в гривневом эквиваленте сократился до 1,998 трлн грн с 2,168 трлн грн.

Сообщается, что преимущественную часть долга составляют внешние займы – 39,34 млрд долларов. Помимо этого, еще 10 миллиардов государством было гарантировано заимствованиями других заемщиков.