Зеленский возмутился, что памятника космонавту Каденюку до сих пор нет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что памятник украинскому космонавту Леониду Каденюку поставят за счет государства. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.



"На прощании с ним в 2018 году были политики высшего уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос чествования памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно",

"Как мне известно, проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством",

– заявил Зеленский.– сообщил он.Леонид Каденюк – первый и единственный совершивший полет в космос космонавт Украины, летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины, Герой Украины.