 
Информация к новости
  • Просмотров: 87
  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Зеленский возмутился, что памятника космонавту Каденюку до сих пор нет

Категория: Новости / История и общество

Зеленский возмутился, что памятника космонавту Каденюку до сих пор нет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что памятник украинскому космонавту Леониду Каденюку поставят за счет государства. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

"На прощании с ним в 2018 году были политики высшего уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос чествования памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно",
 – заявил Зеленский.
"Как мне известно, проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством",
 – сообщил он.
Леонид Каденюк – первый и единственный совершивший полет в космос космонавт Украины, летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины, Герой Украины.


Источник: ФОКУС



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать