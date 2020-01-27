Экс-начальника ГСЧС в Одесской области отправили под домашний арест

Районный суд Николаева вынес решение отправить под домашний арест бывшего начальника ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака. Его обвиняют в халатном выполнении служебных обязанностей, что привело к тяжким последствиям.

В частности, подозревают в ненадлежащей организации надзора за пожарной безопасностью, что привело к масштабным пожарам на территории Одессы. Во время заседания суд избрал Виктору Федорчаку меру пресечения в виде ночного домашнего ареста в период с 19:00 до 07:00. Сам Федорчак заявил, что не признает свою вину.