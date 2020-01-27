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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Экс-начальника ГСЧС в Одесской области отправили под домашний арест

Категория: Новости / Политика

Экс-начальника ГСЧС в Одесской области отправили под домашний арест

Районный суд Николаева вынес решение отправить под домашний арест бывшего начальника ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака. Его обвиняют в халатном выполнении служебных обязанностей, что привело к тяжким последствиям.

В частности, подозревают в ненадлежащей организации надзора за пожарной безопасностью, что привело к масштабным пожарам на территории Одессы. Во время заседания суд избрал Виктору Федорчаку меру пресечения в виде ночного домашнего ареста в период с 19:00 до 07:00. Сам Федорчак заявил, что не признает свою вину.


Источник: ГРАД



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