Трагический пожар на Троицкой: преподавательница колледжа и спасатель посмертно стали Героями Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины преподавательнице информатики и высшей математики Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анне Бортюк и спасателю Сергею Шатохину.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, Анна Бортюк и Сергей Шатохин удостоены звания Героя Украины и ордена "Золотая звезда" "за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара".

Напомним, во время трагического пожара в колледже на Троицкой Анна Бортюк несколько раз возвращалась в горящее здание, спасла многих студентов, но погибла сама.

Сергей Шатохин во время тушения пожара поднимался на третий этаж по приставной лестнице. В это время из окна выпрыгнула студентка. Она сбила спасателя, и они оба упали вниз. Сергея в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался через несколько дней.