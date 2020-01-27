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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Трагический пожар на Троицкой: преподавательница колледжа и спасатель посмертно стали Героями Украины

Категория: Новости / История и общество

Трагический пожар на Троицкой: преподавательница колледжа и спасатель посмертно стали Героями Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины преподавательнице информатики и высшей математики Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анне Бортюк и спасателю Сергею Шатохину.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.
Согласно указу, Анна Бортюк и Сергей Шатохин удостоены звания Героя Украины и ордена "Золотая звезда" "за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара".
Напомним, во время трагического пожара в колледже на Троицкой Анна Бортюк несколько раз возвращалась в горящее здание, спасла многих студентов, но погибла сама.
Сергей Шатохин во время тушения пожара поднимался на третий этаж по приставной лестнице. В это время из окна выпрыгнула студентка. Она сбила спасателя, и они оба упали вниз. Сергея в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался через несколько дней.


Источник: УСИ



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