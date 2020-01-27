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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Сенаторы выступили против "сделки века" Трампа

Категория: Новости / Политика

Сенаторы выступили против "сделки века" Трампа

Члены Сената США направили президенту страны Дональду Трампу письмо с критикой проекта "сделки века" по урегулированию палестино-израильского конфликта. Текст письма опубликовал сенатор Крис Ван Холлен на своей странице в Twitter.
 
Письмо подписали двенадцать членов американского Сената. Они выразили обеспокоенность тем, что "сделка века" является односторонней и не предусматривает участия Палестины.
 
По мнению сенаторов, осуществление предложенного Трампом плана будет означать игнорирование международного права и нарушит право Палестины на самоопределение.
 
В письме отмечается, что условия сделки дают Израилю возможность полной или частичной аннексии Западного берега реки Иордан.

Напомним, ранее Трамп представил проект "сделки века". Проект поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, при этом Палестина отвергла предложение США.

Источник: Корреспондент.net



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