Украинский моряк пропал с борта судна в Тихом океане

На пути из Эквадора в Панаму с борта иностранного судна пропал украинский моряк Евгений Масленников. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Фонда помощи морякам "Ассоль"

Отмечается, что речь идет, вероятно, о рефрижераторном судне под флагом Багамских островов.

"К нам обратились родные моряка, гражданина Украины, который, по их сообщению, исчез с борта судна в пятницу, 24 января, на переходе из Эквадора в Панаму. Точно известный менеджер - компания Green Reefers (Норвегия)", - говорится в сообщении.