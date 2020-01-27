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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Украинский моряк пропал с борта судна в Тихом океане

Категория: Новости / Происшествия

Украинский моряк пропал с борта судна в Тихом океане

На пути из Эквадора в Панаму с борта иностранного судна пропал украинский моряк Евгений Масленников. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Фонда помощи морякам "Ассоль"

Отмечается, что речь идет, вероятно, о рефрижераторном судне под флагом Багамских островов.

"К нам обратились родные моряка, гражданина Украины, который, по их сообщению, исчез с борта судна в пятницу, 24 января, на переходе из Эквадора в Панаму. Точно известный менеджер - компания Green Reefers (Норвегия)", - говорится в сообщении.



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