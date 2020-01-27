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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

ПАСЕ берет на контроль демократию и верховенство закона в Польше в связи с судебной реформой

Категория: Новости / История и общество

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за введение процедуры мониторинга функционирования демократических институтов и верховенства закона в отношении Польши, после того, как в стране были приняты законы в рамках судебной реформы. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

"Реформы судебной системы и системы правосудия в Польше в совокупности подрывают и наносят серьезный ущерб независимости судебных органов и верховенству права и должны быть пересмотрены, чтобы привести их в соответствие с рекомендациями Совета Европы", - говорится в докладе Азаде Ройхан Густафссон (Швеция) и Питера Омцигта (Нидерланды), который был положен в основу резолюции о мониторинге.

За резолюцию проголосовали 140 депутатов, против выступили 37, и 1 человек воздержался.

Этим документом Польшу включили в перечень стран-членов Совета Европы, которые находятся под полным контролем организации. Мониторинг включает регулярные визиты докладчиков ПАСЕ, постоянный диалог с властями и периодические оценки того, насколько государство-член выполняет свои обязательства перед Советом Европы.

К странам, которые находятся под мониторингом ПАСЕ, относятся Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия, Республика Молдова, Российская Федерация, Сербия, Турция и Украина.

Напомним, парламент Польши одобрил законопроект, который запрещает судьям критически высказываться о реформах правительства и кадровых решениях в судебной системе.


Источник: 112.ua



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