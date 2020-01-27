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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

СНБОУ подписал меморандум о сотрудничестве с ОНУ им. Мечникова

Категория: Новости

СНБОУ подписал меморандум о сотрудничестве с ОНУ им. Мечникова

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) подписал меморандум о сотрудничестве с Одесским национальным университетом имени Мечникова (ОНУ).

 

Об этом сообщила пресс-служба ОНУ.

 

В обращении на имя ректора ОНУ Игоря Коваля от заместителя секретаря СНБО Сергея Демедюка сообщается, что «аппарат СНБО Украины в рамках реформирования сектора безопасности и обороны отрабатывает пути повышения качества и оперативности подготовки информационно-справочных и аналитических материалов относительно международных отношений и внешней политики Украины».

 

Подписанный в январе в ходе встречи ректора и секретаря СНБО Украины Алексея Данилова меморандум предусматривает взаимодействие по ряду направлений: исследовательские проекты, совместная исследовательская деятельность, участие в конференциях, семинарах, академических совещаниях, обмен аналитическими материалами.

 

«Впервые за годы независимости Украины на таком государственном уровне обращаются к экспертным возможностям университета», - сообщил Игорь Коваль.

 

Отметим, что ОНУ - единственный на юге страны вуз, ставший участником программы сотрудничества с СНБОУ.

 

СНБОУ заключил меморандум также с национальными университетами им. Шевченко (Киев) и им. Франко (Львов).


Источник: Трасса Е95



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