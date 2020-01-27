В Еврокомиссии призвали Украину продолжить внедрение рекомендаций Венецианской комиссии относительно языкового закона

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи отметил внедрении всех рекомендаций Венецианской комиссии относительно языкового закона для защиты прав национальных меньшинств в образовательном процессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Оливера Варгеи во время пресс-конференции во вторник с участием вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля и Премьер-министра Украины Алексея Гончарука после заседания Совета ассоциации "Украина-ЕС" в Брюсселе.

"Мы подтвердили необходимость обеспечения уважения прав, которыми уже пользуются лица, принадлежащие к национальным меньшинствам. В этом контексте мы отметили шаги, предпринятые Украиной, чтобы воплотить рекомендации Венецианской комиссии, и подчеркиваем необходимость полностью внедрить эти рекомендации", - заявил еврокомиссар.