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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Еврокомиссии призвали Украину продолжить внедрение рекомендаций Венецианской комиссии относительно языкового закона

Категория: Новости / Политика

В Еврокомиссии призвали Украину продолжить внедрение рекомендаций Венецианской комиссии относительно языкового закона

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи отметил внедрении всех рекомендаций Венецианской комиссии относительно языкового закона для защиты прав национальных меньшинств в образовательном процессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Оливера Варгеи во время пресс-конференции во вторник с участием вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля и Премьер-министра Украины Алексея Гончарука после заседания Совета ассоциации "Украина-ЕС" в Брюсселе.

"Мы подтвердили необходимость обеспечения уважения прав, которыми уже пользуются лица, принадлежащие к национальным меньшинствам. В этом контексте мы отметили шаги, предпринятые Украиной, чтобы воплотить рекомендации Венецианской комиссии, и подчеркиваем необходимость полностью внедрить эти рекомендации", - заявил еврокомиссар.



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