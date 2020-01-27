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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

ЕС выделит Украине 26 млн евро на развитие фермерства

Категория: Новости / Экономика и финансы

ЕС выделит Украине 26 млн евро на развитие фермерства

Европейский союз выделит Украине 26 миллионов евро на поддержку сельского хозяйства и фермерства. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с представителям ЕС в рамках Совета ассоциации Украина-ЕС, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, выделение средств будет в рамках соглашения о поддержке аграрного сектора.

"Сегодня было подписано соглашение о поддержке развития агросектора и малого фермерства для Украины. Наши европейские партнеры в рамках этой сделки согласились выделить 26 миллионов евро на эти цели", - заявил Гончарук.



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