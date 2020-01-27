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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Число военнослужащих США, пострадавших от иранских ударов по базам в Ираке, выросло до 50

Категория: Новости

По меньшей мере, у 50 военнослужащих США были диагностированы черепно-мозговые травмы после ракетного удара Ирана авиабазам в Ираке, где размещены войска США, сообщает Пентагон.

"На сегодняшний день у 50 военнослужащих США диагностированы черепно-мозговые травмы", - говорится в заявлении пресс-секретаря министерства обороны США полковника Томаса Кэмпбелла.

Ранее сообщалось о 34 пострадавших.

Уточняется, что 31 раненый получил лечение в Ираке и вернулся на службу. При этом 18 других были отправлены в Германию для дополнительного обследования и лечения.

Пентагон отмечает в своем заявлении, что цифры по-прежнему могут меняться.

Первоначально ведомство сообщило, что в результате ракетного удара никто не погиб и не пострадал.

В ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.


Источник: Интерфакс-Украина



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