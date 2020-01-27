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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Украина договорились с ЕС об обновлении Соглашения об ассоциации - Гончарук

Категория: Новости / Экономика и финансы

Украина договорились с ЕС об обновлении Соглашения об ассоциации - Гончарук

В рамках заседания Совета ассоциации Украина-ЕС обсуждался вопрос обновления Соглашения об ассоциации.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил на брифинге по результатам проведения заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе премьер-министр Алексей Гончарук.

"Безусловно, мы обсудили с ЕС вопрос обновления Соглашения об ассоциации, а в первую очередь - его торговой части", - заявил он.

Впрочем, по словам главы украинского правительства, в первую очередь это будет касаться "промышленного безвиза" - присоединения Украины к соглашению ACAA.

"Мы договорились о визите оценочной миссии, которая прибудет в Украину так быстро, как это только возможно", - заявил он.

Вместе с тем Алексей Гончарук не упомянул о вопросах пересмотра пошлин или квот на беспошлинную торговлю, которые планировали обсудить в диалоге с ЕС.


Источник: Экономическая правда



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