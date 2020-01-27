МАУ выполнит два рейса для эвакуации украинцев из Китая из-за коронавируса

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) 30 января и 3 февраля выполнит рейсы из китайского города Санья для эвакуации украинских туристов в связи с коронавирусом. Об этом сообщили "РБК-Украина" в пресс-службе МАУ.

Как отметили в авиакомпании, в китайский город будут лететь два пустых самолета.

"У них был тур. Они ездили отдыхать. Чтобы их забрать, будут лететь 2 пустых самолета. Туда будет лететь пустой самолет Киев - Санья, а из Санья - уже с туристами", - уточнили в пресс-службе.

В МАУ добавили, что последний рейс в Китай - это 3 февраля. После этого рейсы не будут осуществляться ни туда, ни в обратном направлении.