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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Свитолина и Ястремская заявились на турнир WTA в Индиан-Уэллсе

Категория: Новости / Спорт

Свитолина и Ястремская заявились на турнир WTA в Индиан-Уэллсе

Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявились на первый в сезоне турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory, который состоится в Индиан-Уэллсе (США). Об этом сообщаетпортал "Большой теннис Украины".

В прошлом сезоне Свитолина показала свой лучший результат в Индиан-Уэллсе, дойдя до полуфинала, а Ястремская дебютировала на турнире, уступив в первом круге.

Заявочный список возглавляют лидеры мирового рейтинга австралийка Эшли Барти, чешка Каролина Плишкова и румынка Симона Халеп.


Источник: РБК Украина



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