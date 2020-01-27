Свитолина и Ястремская заявились на турнир WTA в Индиан-Уэллсе

Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявились на первый в сезоне турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory, который состоится в Индиан-Уэллсе (США). Об этом сообщаетпортал "Большой теннис Украины".

В прошлом сезоне Свитолина показала свой лучший результат в Индиан-Уэллсе, дойдя до полуфинала, а Ястремская дебютировала на турнире, уступив в первом круге.

Заявочный список возглавляют лидеры мирового рейтинга австралийка Эшли Барти, чешка Каролина Плишкова и румынка Симона Халеп.