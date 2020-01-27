Более 100 фур оштрафованы под Одессой за перегруз в результате четырехдневной спецоперации

Рейдовая проверка большегрузных автомобилей под Одессой позволила за 4 дня выявить 103 случая нарушения габаритно-весовых параметров.
Об этом сообщила пресс-служба Укртрансбезпеки.
Проверка проводилась с 21 по 25 января под контролем представителей облгосадминистрации и полиции. Усиленные отряды инспекторов Укртрансбезпеки из других регионов были доставлены к трем пунктам взвешивания на въезде в Одессу.
Инспекторы начислили нарушителям штрафы на общую сумму 28 655 Евро.
«Совместные действия и слаженная командная работа всегда дают лучший результат!», - прокомментировал итоги спецоперации губернатор Максим Куцый.