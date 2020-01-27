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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В Еврейской больнице появилось новое медоборудование

Категория: Новости

В Еврейской больнице появилось новое медоборудование

В Одессе городская клиническая больница №1 пополнилась современным медицинским оборудованием за счет муниципального бюджета, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как сообщается, среди масштабной закупки новой медицинской аппаратуры ведущих мировых производителей – операционные столы с электроприводом, лапароскопическая стойка, мобильный рентген-аппарат, гистерорезектоскоп, видеогастроскоп, кардиодефибриллятор, мониторы пациента, кислородные концентраторы, электрокардиографы, микроскопы и многое другое медоборудование. Кроме того, теперь в ГКБ №1 появилось новое лабораторное оборудование.

Уже после запланированного капитального ремонта, который закончится в скором времени, откроют обновленное отделение реанимации.

Также полным ходом идет ремонт в отделениях нейрохирургии и гинекологии, там установят современные энергосберегающие окна, заменят систему водоснабжения, канализации и электросетей. А пока же успели заменить на территории больницы все инженерные сети и отремонтировать около 90 % крыши зданий. В дальнейшем планируется отремонтировать все корпуса Еврейской больницы — одной из крупнейших больниц Одессы, памятника градостроительства и архитектуры местного значения.


Источник: Культурометр



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