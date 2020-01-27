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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

ООН представила гуманитарный план для Донбасса на 160 млн долларов

Категория: Новости / Политика

ООН представила гуманитарный план для Донбасса на 160 млн долларов

Представительство ООН в Украине представило план гуманитарной помощи Донбассу почти на 160 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу представительства в Twitter.

Сообщается, что сегодня представительство ООН в Украине запустило План гуманитарного реагирования на 2020 год.

"Срочно необходимо 158 миллионов долларов, чтобы помочь людям на востоке Украины выжить. Финансирование будет направлено на удовлетворение основных потребностей семей по обе стороны линии соприкосновения, особенно наиболее уязвимых", - говорится в сообщении.



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