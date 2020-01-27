Украинцы смогут получить гражданство РФ без собеседования на знание языка

Для жителей Беларуси и Украины будет упрощена процедура приобретения российского гражданства. Об этом передает "Интерфакс-Запад", ссылаясь на слова начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентины Казаковой.

"Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям - гражданам Беларуси, гражданам Украины, которых мы предлагаем освободить от прохождения собеседования на признание носителями русского языка", - сказала Казакова.

Она добавила, что для граждан этих двух государств, а также Казахстана и Молдовы предусмотрена возможность получения гражданства РФ после получения вида на жительство.

"Чем проще иностранному гражданину будет оформить документы, тем меньше будет негативных явлений в виде организации незаконной миграции", - сообщила Казакова.

Она отметила, что в 2019 году министерством разработано и издано порядка 80 нормативно-правовых актов, не считая приказов МВД, которые "были связаны с регулированием миграционного законодательства и его совершенствованием".

Как сообщалось, в прошлом году российские паспорта получили 227 тыс. жителей ОРДЛО.

Напомним, в 2019 году гражданство Российской Федерации получили 229 422 украинца.