5 крупнейших газовых месторождений "Укргаздобычи" истощены более чем на 80%

5 крупнейших газовых месторождений госпредприятия "Укргаздобыча" истощены более чем на 80%, госкомпания проводит разведку новых участков.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы часто говорим о значительном истощении месторождений. Так вот приводим уровень истощенности топ-5 крупнейших месторождений компании:

1. Шебелинское - 89%

2. Западно-Крестищенское - 90%

3. Яблуновское - 79%

4. Ефремовское - 82%

5. Мелеховское - 82%

Поэтому мы много инвестируем в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение. В частности, проводим доразведку имеющихся площадей и начинаем осваивать "гринфилды" - новые участки", - говорится в сообщении.

Также в госкомпании напомнили, что за 2019 "Укргаздобыча" открыла три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд м3 голубого топлива, нарастила 15 млрд кубометров газа запаса и подготовила к бурению объекты с ресурсной базой 17,7 млрд м3 газа .