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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

В Укрпочте рассказали, что происходит с посылками из Китая

Категория: Новости

В Укрпочте рассказали, что происходит с посылками из Китая

В компании Укрпочта сообщили, что доставка почтовых отправлений из и в Китай осуществляется в штатном режиме, никакой опасности в связи с распространением нового коронавируса для работы почтовых служб нет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в Facebook.

"Посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов", - отметили в Укрпочте.

Там объяснили, что Укрпочта сотрудничает с 12 авиакомпаниями, которые обеспечивают полноценную доставку всех отправлений как на импорт, так и на экспорт.

Ранее гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский заявлял, что новый коронавирус, который с декабря 2019 года регистрируется в Китае, не передается через почтовые отправления, а Укрпочта ежедневно сверяет бюллетени безопасности в отношении почтовых пересылок.

По последним данным, общее количество инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 5974 человек, 132 из них умерли.


Источник: Корреспондент.net



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