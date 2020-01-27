 
Информация к новости
  • Просмотров: 104
  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

В Одессе снимают сериал о съемках «Приключения Электроника», «Д’артаньян и три мушкетера», «Чародеи»

Категория: Новости / Культура и искусство

В Одессе снимают сериал о съемках «Приключения Электроника», «Д’артаньян и три мушкетера», «Чародеи»

В конце прошлого года Одесская киностудия запустила пилотный проект мини-сериала. И назвали его чисто по-одесски – «За кино». 18 января в воссозданном интерьере кабинета тогдашнего руководителя кинопроизводства состоялась третья съемочная смена. Об этом сообщается на странице в Фейсбук «Музей кино».

Запустили проект энтузиасты творческой группы под патронатом председателя правления Одесской киностудии Андрея Осипова и технической поддержке начальника Цеха съемочной и осветительной техники Дмитрия Миронова.

Сюжет ностальгической комедии разворачивается на производственных площадях одесской киностудии в период ее расцвета и повествует о закадровых событиях, произошедших в период создания легендарных кинолент, таких как: «Жизнь и приключения Робинзона Крузо», «Приключения Электроника», «Д’артаньян и три мушкетера», «Место встречи изменить нельзя», «Чародеи».

Одну из главных ролей – легенду киностудии – Дмитрия Мучника доверили сыграть известному одесситу, участнику комик-труппы «Маски-шоу», актеру, музыканту, шоумену Владимиру Комарову. Художник картины – Владимир Евсиков, оператор – Александр Вотинов, автор сценария и режиссер – Олег Мороз.

 


Источник: Культурометр



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать