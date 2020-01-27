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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

В Одессе презентовали мобильное приложение для путешествий по области

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

Приложение Odesa Region Guide разработали специально, чтобы помочь гостям найти интересные места, в частности в Одессе и на юге области, сообщает сайт «Первый городской».

Презентация приложения прошло на заседании туристического совета в областной государственной администрации.

Теперь пользователи могут самостоятельно построить маршрут, прослушать аудиогиды на трёх языках: украинском, русском или английском, и получить актуальную информацию о событиях и мероприятиях.

 

«На сегодняшний день это приложение содержит все туристические зоны. Мы хотим, чтобы каждое событие из календаря туристических событий, который мы сегодня утвердим, было отмечено на карте геолокациями, а турист мог бы увидеть все события в пространстве и времени и с легкостью рассчитать свой маршрут по Одессе и области», — отметил заместитель главы Одесской облгосадминистрации Денис Ванаш.

Источник: Одессит



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