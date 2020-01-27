Итог заседания Совета Украина – НАТО: Альянс требует больше внимания для реформ СБУ и ОПК

НАТО положительно оценивает реформы в Украине, но настаивает на необходимости предоставления особого внимания реформированию СБУ и оборонно-промышленного комплекса. Такими стали итоги двухдневной работы Межпарламентской Совета Украина – НАТО, которые глава делегации в ПАСЕ НАТО Егор Чернев обнародовал на Facebook.

"Одной из основных тем ожидаемо было обсуждение выполнения нашей Годовой национальной программы. Партнеры положительно отметили последовательность взятого курса и значительное продвижение вперед в осуществлении реформ. Но вместе с тем подчеркнули необходимость уделить внимание таким критическим вопросом как реформирование СБУ и оборонно-промышленного комплекса", - отметил политик.

По его словам, в альянсе также считают необходимым внедрение эффективного парламентского контроля в сфере обороны и безопасности.

Чернев сообщил, что для лучшей координации помощи НАТО и более эффективного использования ресурсов Украина присоединится к программе "Один партнер - один план".

Во время заседания Совета украинская сторона подчеркнула, что де-факто уже выполняет ПДЧ, а значит, время закрепить это де-юре. Также отмечалось, что Украине стратегически важно присоединение к Программе расширенных возможностей.

Сегодня НАТО через различные программы и трастовые фонды помогает Украине в реализации 16 совместных проектов.

Ранее сообщалось, что Украина и НАТО окончательно согласовали проведение совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе "Нерушимая устойчивость - 2020" в Одессе.