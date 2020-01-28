Украина рассчитывает получить от США в 2021 году еще три катера типа Island

Представителями украинских ВМС и Береговой охраны США обсуждают в Одессе вопрос о передаче Украине еще трех патрульных катеров типа Island («Айленд») в течение текущего и следующего годов.

Об этом сообщил пресс-центр Военно-морских сил ВСУ.

Начальник управления кораблестроения командования ВМС ВСУ капитан 1 ранга Василий Радчук возглавляет Украинскую делегацию. Иностранную делегацию возглавляет менеджер проекта офиса международных программ продаж штаба 922 Береговой охраны США Энтони Кореале.

Мероприятие продлится три дня в формате конференций и переговоров с обработкой плана передачи для нужд ВМС ВСУ дополнительно трех катеров класса Island.

По словам Радчука, встреча проходит в рамках программы поставки американских катеров в Украину. «Получение катеров процесс длительный и требует, как обновление и модернизацию оборудования катеров, так и подготовку экипажей», - сказал представитель ВМС ВСУ.

Радчук выразил надежду, что до конца 2020 года катера будут полностью готовы к приему экипажей, которые Украина отправит на подготовку в начале 2021 года. «Предварительно, первые два катера войдут в состав ВМС Вооруженных сил Украины уже в мае 2021, следующий - с небольшим интервалом», - добавил он.

Кроме того, в ходе встречи в Одессе обсуждается возможность подготовки катеров для передачи и обучения экипажей за счет иностранной стороны, а также возможности дополнительной подготовки на базе воинской части Береговой охраны США в Балтиморе украинских инструкторов. Последние в перспективе должны будут обеспечивать полный цикл подготовки будущих экипажей на базе уже полученных катеров Island непосредственно в Украине.

Официальная передача в порядке военной помощи первых двух катеров класса Island от Береговой охраны США в ВМС ВС Украины состоялась 27 сентября 2018 года на военно-морской базе в Балтиморе. Катера были доставлены в Одессу 21 октября 2019 года.



После передачи патрульных катеров украинским ВСУ они получили названия и бортовые номера – «Славянск» (P191) и «Старобельск» (P190).