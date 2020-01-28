Пандус и тактильные маркеры: на Таирова открыто отделение «Ощадбанка» для инклюзивных клиентов

В Одессе открыто еще одно инклюзивное отделение «Ощадбанка» на ул. Академика Королева, 76/1. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В отделении зоны кассового и индивидуального обслуживания, ожидания и самообслуживания оборудованы специально для клиентов на колясках, с недостатками зрения и слуха.

В частности, для таких клиентов здесь обустроены пандус, тактильная плитка, тактильные маркеры, кнопка вызова менеджера, кассовый модуль с низкой столешницей, держатели для костылей.

Также есть банкомат и информационно-платежный терминал с тактильными маркерами, разъемом для наушников и программа для управления голосом.

Кроме того, для максимального удобства всех клиентов предусмотрена электронная очередь.