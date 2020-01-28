 
Информация к новости
  • Просмотров: 88
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Пандус и тактильные маркеры: на Таирова открыто отделение «Ощадбанка» для инклюзивных клиентов

Категория: Новости

В Одессе открыто еще одно инклюзивное отделение «Ощадбанка» на ул. Академика Королева, 76/1. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В отделении зоны кассового и индивидуального обслуживания, ожидания и самообслуживания оборудованы специально для клиентов на колясках, с недостатками зрения и слуха.

В частности, для таких клиентов здесь обустроены пандус, тактильная плитка, тактильные маркеры, кнопка вызова менеджера, кассовый модуль с низкой столешницей, держатели для костылей.

Также есть банкомат и информационно-платежный терминал с тактильными маркерами, разъемом для наушников и программа для управления голосом.

Кроме того, для максимального удобства всех клиентов предусмотрена электронная очередь.


Источник: Одессит



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать