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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Украинские атлетки заняли первые места на соревнованиях в Германии

Категория: Новости / Спорт

Украинские атлетки заняли первые места на соревнованиях в Германии

Немецкий город Коттбус принимал международные легкоатлетические соревнования Springer-Meeting в которых выступили ведущие спортсменки из Украины, передает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Турнир проходил уже 18-й год подряд. В его программу традиционно вошли прыжки в высоту среди женщин и прыжки с шестом среди мужчин.

Фаворитками в секторе для прыжков в высоту были две украинском, лидеры мирового сезона Юлия Левченко и Ярослава сваи магучие. Именно между ними и развернулась борьба за победу. Сваи магучие покорила 1,98 м и победила, а Левченко с результатом 1,96 метров удовлетворилась второй ступенью. Третью позицию заняла полька Камила Личвинко (1,94 м).

Отмечено, что в статусе победительницы сваи магучие попыталась силы на высоте 2,02 метра, которые, при условии успеха, стали бы новым рекордом Украины в помещении и мировым рекордом U20 в помещении. Однако на этот раз планка не устояла.



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