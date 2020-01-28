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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Трамп провел совещание по коронавирусу

Категория: Новости

Трамп провел совещание по коронавирусу

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ведущие агентства США, занимающиеся вопросом нового типа коронавируса, поделились с ним последней информацией.

"Только что все наши замечательные агентства, которые также тесно сотрудничают с Китаем, проинформировали о коронавирусе в Китае. Мы будем продолжать следить за происходящими событиями. У нас есть лучшие специалисты в любой точке мира, и они прекрасно работают по этому вопросу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю", - написал Трамп в твиттере.

Ранее экономический советник президента США Ларри Кудлоу сообщил, что США направляют в Китай для борьбы с коронавирусом специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC).

Он также отметил, что рассматривается вопрос о дальнейшем сокращении полетов в Китай американских авиакомпаний.

Всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.


Источник: Интерфакс-Украина



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