Хорватия возглавила Совет Евросоюза

23 января в Киеве, в Концертном зале Национальной филармонии Украины состоялось торжественное мероприятие, организованное посольством Республики Хорватия в Украине по случаю того, что с 1 января 2020 года Хорватия председательствует в Совете Европейского Союза, приняв эстафету у Финляндии. Эти полномочия хорватских представителей продлятся до 30 июня 2020 года.

Вошедшая в Евросоюз последней из 28 государств (1 июля 2013 года), Хорватия впервые займёт председательский пост в Совете Евросоюза. В своём выступлении чрезвычайный и полномочный посол Республики Хорватия в Украине Аница Джамич отметила, что надеется на дальнейшее укрепление взаимоотношений между нашими странами, и выразила уверенность в том, что в Украине достаточное количество молодых и талантливых людей, способных дать качественно новый импульс движению страны вперёд.

За период своего председательствования представители Хорватии будут руководить на всех заседаниях профильных советов ЕС, кроме Совета по иностранным делам. Главе Совета Евросоюза государствами-членами ЕС делегируется право возглавлять переговоры с Европейским парламентом и Еврокомиссией по согласованию соответствующих законопроектов. Девиз председательства Хорватии, взявшей на себя ответственность за решение вопросов совместной внешней политики и политики в области безопасности и сотрудничества по внутренним вопросам: «Сильная Европа в непростом мире».

Отрадно, что у нас уже есть совместная история качественного сотрудничества с хорватской стороной - в вопросах увековечивания памяти об исторических событиях, происходивших в Одессе в начале XX века и связанных с судьбами уроженцев Хорватии.

Хочется пожелать представителям Хорватии в Совете ЕС мудрости, мира и успешного воплощения задуманных инициатив!