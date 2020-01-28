Одесса попала в топ-20 городов мира из-за пробок

Одесса оказалась на 18 месте в рейтинге городов мира с самыми большими пробками.

Это следует из данных ежегодного рейтинга Traffic Index 2019 от компании TomTom, которая занимается производством навигаторов и созданием программного обеспечения для них, передает Трасса Е-95.

Загруженность одесских дорог составляет 47%.

Наиболее высокий уровень заторов наблюдается в будни по утрам с 8 до 10 часов и вечером с 16 до 18 часов. Причем с 17 до 18 часов загруженность дорог достигает 88%.

Вечером в час пик при получасовой поездке одесский водитель дополнительно проводит за рулем 25 минут. Этот водитель за год дополнительно проведет за рулем 7 дней и 16 часов!

Только Киев имеет более загруженные дороги в Украине. Трафик на дорогах столицы вырос за год на 7%. Киев занял 12 место в мире и третье в Европе в рейтинге городов с самыми высокими потерями времени в пробках.

Аналитики оценили городские заторы в 416 городах из 57 стран мира. Из других украинских городов Харьков оказался на 29 месте (43% загруженность), Днепр - 47 (37%).

Первое место в рейтинге у индийского города Бенгалуру, загруженность его дорог составляет 71%, второе у столицы Филиппин Манилы (71%), третье – у столицы Колумбии Боготы (63%).

Среди европейских городов в топ-3 вошли Москва, Стамбул и Киев.