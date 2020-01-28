За годы независимости в Украине исчезло более 10 тысяч рек

Стремительное изменение климата, и загрязнение вод являются причинами того, что в нашей стране ускорилось исчезновение рек. Только за годы независимости в Украине исчезло более 10 тысяч малых рек. Об этом сообщает пресс-служба Национального Экологического Совета Украины, передает Lenta.UA.

Последние 20 лет практически не проводятся мелиоративные работы по расчистке истоков малых рек, они заиливаются, пересыхают. Это осложняется еще тем, что в последние годы по причине засушливых лет наблюдается очень серьезное маловодие, когда реки наполняются только на 70% от нормы.

Несмотря на то, что в Украине 63 тысячи рек, 400 тысяч прудов, 1 100 водохранилищ, 1 млн 300 тысяч га пресной воды, наша страна значится маловодной.

Маловодность – это одна из причин исчезновения малых рек в Украине. За годы независимости исчезло более 10000 рек.

Наглядным примером могут служить реки Ирпень и Буча в Киевской области. Из-за преступного отношения к ним эти живописные реки погибают. Бесснежные зимы также являются причиной того, что реки исчезают,

– говорится в сообщении.Водные источники загрязнены до такой степени, что из них нельзя брать питьевую воду. Только в 2019 году в отечественные водоемы было сброшено более 2 млрд кубометров различных стоков. 1/3 из них неочищенные.Последние исследования, проводимые по заказу Всемирного банка, поместили Украину на 125 место из 180 стран по количеству питьевой воды на душу населения. Украина стоит между Чадом и Суданом, африканскими странами. А если брать засушливую Херсонскую область, то там дела обстоят гораздо хуже.