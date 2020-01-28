Зеленский объявил следующий учебный год математическим

Президент Владимир Зеленский объявил 2020/2021 учебный год годом математического образования в Украине. Об этом говорится в указе главы государства № 31 от 30 января.

Кабинету министров президент поручил внедрить в обучение математике современные практико-ориентированные принципы, повысить качество учебников и пособий, разработать электронные учебные ресурсы по математике, в частности по применению ее для решения игровых и стратегических задач, создать условия для преподавания математических дисциплин с применением современных практик, изучив опыт стран с высокими показателями математической компетентности учащихся.

Также правительство должно будет подумать над созданием условий для повышения мотивации к изучению учащимися математики и ее применению в различных сферах, созданием в школах условий для изучения этого предмета по индивидуальным программам для отстающих.

Своим указом президент обязал обеспечить необходимую организацию с 2021 года обязательного ВНО по математике.