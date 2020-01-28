Вербовала и отправляла девушек в бордели Кипра: одесситке грозит до 12 лет тюрьмы (видео)

Полицейские задержали 30-летнюю одесситку, которая вербовала и отправляла за границу для сексуальной эксплуатации в борделях Кипра девушек с тяжелым материальным положением. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУНП.
На женщину надели наручники в одесском аэропорту при попытке переправить за границу одну из украинок. У нее изъяли паспорт девушки, проездные документы, телефон, деньги и другие вещественные доказательства ее преступной деятельности.
Местная жительница вербовала в секс-рабство женщин в течение двух месяцев. Она обещала от полутора до трех тысяч долларов зарплату, половину из которых «работницы» должны были отдавать владельцам борделя.
Расходы на изготовление загранпаспортов и перелет задержанная брала на себя с условием возмещения с первой зарплаты.
Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к преступлению.