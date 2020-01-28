Вербовала и отправляла девушек в бордели Кипра: одесситке грозит до 12 лет тюрьмы (видео)

Полицейские задержали 30-летнюю одесситку, которая вербовала и отправляла за границу для сексуальной эксплуатации в борделях Кипра девушек с тяжелым материальным положением. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУНП.

На женщину надели наручники в одесском аэропорту при попытке переправить за границу одну из украинок. У нее изъяли паспорт девушки, проездные документы, телефон, деньги и другие вещественные доказательства ее преступной деятельности.

Местная жительница вербовала в секс-рабство женщин в течение двух месяцев. Она обещала от полутора до трех тысяч долларов зарплату, половину из которых «работницы» должны были отдавать владельцам борделя.

Расходы на изготовление загранпаспортов и перелет задержанная брала на себя с условием возмещения с первой зарплаты.

Одесситке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 630 600 грн. Согласно санкции статьи фигурантке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет,

- отмечается в сообщении.

Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к преступлению.