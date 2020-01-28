Украинские компании месяц не будут летать в Китай

Украинские авиакомпании в течение месяца не будут совершать рейсы в Китай. Об этом заявил глава комиссии по чрезвычайным ситуациям аэропорта Борисполь Олег Струк.
После этого прямых рейсов в Китай в течение месяца авиакомпаний, которые базируются в аэропорту Борисполь, не планируется,- сообщил он.
При этом к пассажирам непрямых рейсов через аэропорты других стран, транзитным, по-прежнему будет повышенное внимание.
Отметим, что сегодня из Китая прибыл первый рейс с украинцами. Как рассказали в Минздраве, пассажирам и членам экипажа была проведена термометрия.
Как рассказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, медики считают "средней" вероятность попадания китайского коронавируса 2019-nCoV в Украину.
Он подчеркнул, что на сегодня подозрение на инфицирование новым коронавирусом состоит из двух частей: факт пребывания в городе Ухань или близкий контакт с больным, который связан с городом Ухань, а также тяжелое течение ОРВИ.