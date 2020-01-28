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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Украинские компании месяц не будут летать в Китай

Категория: Новости

Украинские компании месяц не будут летать в Китай

Украинские авиакомпании в течение месяца не будут совершать рейсы в Китай. Об этом заявил глава комиссии по чрезвычайным ситуациям аэропорта Борисполь Олег Струк.

Он уточнил, что ожидаются еще три рейса авиакомпаний МАУ и SkyUp, которые состоятся 31 января, 2 и 4 февраля. 

 

После этого прямых рейсов в Китай в течение месяца авиакомпаний, которые базируются в аэропорту Борисполь, не планируется,- сообщил он.

При этом к пассажирам непрямых рейсов через аэропорты других стран, транзитным, по-прежнему будет повышенное внимание.

 

Отметим, что сегодня из Китая прибыл первый рейс с украинцами. Как рассказали в Минздраве, пассажирам и членам экипажа была проведена термометрия.

Как рассказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, медики считают "средней" вероятность попадания китайского коронавируса 2019-nCoV в Украину.

Такая вероятность - средняя, поскольку это цена глобализации. Пятьдесят тысяч человек ежедневно пересекают государственную границу Украины, и любая инфекционная болезнь не может быть остановлена ни карантинными, ни "стопроцентными" средствами. Мы должны обеспечить в первую очередь потенциал страны по готовности, быстрому выявлению и максимальной локализации такого случая, если он будет зарегистрирован,
- считает Кузин.

Он подчеркнул, что на сегодня подозрение на инфицирование новым коронавирусом состоит из двух частей: факт пребывания в городе Ухань или близкий контакт с больным, который связан с городом Ухань, а также тяжелое течение ОРВИ.

 



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